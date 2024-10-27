T.C. Kırıkkale İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 27 Ekim 2024 / 00:01

T.C.KIRIKKALE İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/810 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/810 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Bahşili İlçe, BAHŞİLİ Mahalle/Köy, 1884 Ada, 30 Parsel

Adresi : 1884 Ada 30 Parsel Bahşili / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 1.527 m2

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Sanayi olarak planlıdır. Emsal 0,60'dır. Yençok : Serbest. Yol Çekme Mesafesi 10,00m. komşu çekme mesafesi 5,00m'dir.

Kıymeti : 1.679.700,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:15 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:15 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, DOĞANAY Mahalle/Köy, 298 Ada, 18 Parsel,

Adresi : 298 Ada 18 Parsel Doğanay Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 997,00 m2

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı E:0,20 Yençok : 9,50 planlı sanayi tesisi alanı içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 837.480,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:26 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:26 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:26

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, DOĞANAY Mahalle/Köy, 298 Ada, 19 Parsel

Adresi : 298 Ada 19 Parsel Doğanay Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 764,00 m2

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı E:0,20 Yençok : 9,50 planlı sanayi tesisi alanı içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 641.760,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:47 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:47 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:47

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.