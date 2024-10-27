T.C. Kırıkkale İcra Dairesi'nden
T.C.KIRIKKALE İCRA DAİRESİ'NDEN
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/810 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/810 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Bahşili İlçe, BAHŞİLİ Mahalle/Köy, 1884 Ada, 30 Parsel
Adresi : 1884 Ada 30 Parsel Bahşili / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 1.527 m2
İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Sanayi olarak planlıdır. Emsal 0,60'dır. Yençok : Serbest. Yol Çekme Mesafesi 10,00m. komşu çekme mesafesi 5,00m'dir.
Kıymeti : 1.679.700,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 10:15
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:15
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, DOĞANAY Mahalle/Köy, 298 Ada, 18 Parsel,
Adresi : 298 Ada 18 Parsel Doğanay Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 997,00 m2
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı E:0,20 Yençok : 9,50 planlı sanayi tesisi alanı içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 837.480,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 10:26
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:26
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, DOĞANAY Mahalle/Köy, 298 Ada, 19 Parsel
Adresi : 298 Ada 19 Parsel Doğanay Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 764,00 m2
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı E:0,20 Yençok : 9,50 planlı sanayi tesisi alanı içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 641.760,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 10:47
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:47
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02111663