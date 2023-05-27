T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2023 / 00:01

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan Kırıkkale Belediye Başkanlığı arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazın Kırıkkale Belediye Başkanlığı adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Vakıflar Bankası şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur. ESAS NO İL İLÇE KÖY/MAH. ADA PARSEL

2022/526 Kırıkkale Merkez Aşağımahmutlar 736 5

2022/527 Kırıkkale Merkez Aşağımahmutlar 736 18

2022/528 Kırıkkale Merkez Aşağımahmutlar 714 3-4

2022/528 Kırıkkale Merkez Aşağımahmutlar 715 4-5

2022/529 Kırıkkale Merkez Aşağımahmutlar 695 3

2022/530 Kırıkkale Merkez Aşağımahmutlar 753 18