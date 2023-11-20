T.C KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 / 00:01

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) tarafından 154 KIRKLARELİ TM1-KIZILCIKDERE KÖK ANH ENERJİ NAKİL HATTI kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günleri 05/12/2023 tarihi olduğu ilan olunur. 15/11/2023

Sıra No Esas no İl İlçe Mahalle/Köy Ada/Parsel İrtifak Hakkı m2 Pilon Yeri m2 Maliki 1. 2023/433 Kırklareli Merkez KARACAİBRAHİM 845/2 380,25 m2 11,10 m2 -CENGİZ ÖZKUT

-TÜLİN GÖZÜKARA

-AYFER TEZCANLI

-HASİBE ÖZKUT

-(ALİ KIZI) SIDIKA

-AYTEN ŞENSÖZ

-HASİBE EDİR

-(ALİ KIZI) HAYRİYE

-BAYRAM ALİ ÖZKUT

-İSKENDER MANİŞ

-EMİNE ÖZKUT

-MEHMET ÖZKUT

-KEMAL ÖZKUT

-SEVİNÇ BAĞIŞ

-FATME ÖZKUT