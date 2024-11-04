T.C.Kırklareli 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
T.C.KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından Armağan Köyü yolu genişletme çalışmaları kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırılma kararı alındığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Kırklareli İl Özel İdaresine yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davası ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Kırklareli İl Özel İdaresi adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyanın duruşma gününün 13/03/2025 tarihi olduğu ilan olunur.02/10/2024
|Sıra No
|Esas no
|İl
|İlçe
|Mahalle/Köy
|Ada/Parsel
|Kamulaştırılacak Alan m2
|1 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı
m2
|Malikleri
|1
|2024/372
|Kırklareli
|Merkez
|Kapaklı Köyü
|101/4
|540,36 m2
|-
|Alise Yaman,Arzu Engin, Ayhan Yaman, Aynur Demir, Bilgin Tezgeldi, Birgül Hazır, Birol Altaylı, Cafer Yaman, Caner Yaman, Cansu Ergeç, Celil Altıner, Cenan Ergeç, Cenk Tezgeldi, Ceyda Ergeç, Çınar Dalman, Derya Aygün, Dilek Tezgeldi, Ebru Fatma Gülhan, Ekrem Altıner, Emine Sezer, Eşref Duyu, Fatma Ergeç, Fethiye Oktay, Fetiye Oktay, Gönül Arslan, Görkem Ergeç, Gül Ergeç,Günay Oktay, Hanife Savar, Kamil Ergeç,Kamuran Çallı, Makbule Ergeç, Mustafa Duyu, Nakiye Doğan,Necat Oktay, Nermin Öztugran, Nuri Oktay, Osman Ergeç, Öykü Azra Tezgeldi, Özge Demirgök, Özkan Demirgök, Pervin Çetintaş, Pınar Dalman, Remziye Altaylı, Selma Çelik, Sevim Kuzu, Şemsiye Bilgiç, Şenol Altaylı, Şükran Kireç,Tarık Aygün, Tayfun Demirgök, Vahdettin Altaylı, Vesile Yaman, Yalçın Gündüz, Zekiye Özdemir, Zeynep Şen
#ilangovtr BASIN NO: ILN02113723