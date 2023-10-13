T.C. KIRKLARELİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI)

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 / 00:01

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememizebedel tespiti ve tescili davası açılmakla; -Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)'ne yöneltileceği,

-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;

- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Esas No İl/İlçe Köy/Ada/Parsel Taşınmazın Toplam

Yüzölçümü Kamulaştırılması istenen alanı Malikler 2023/196 Kırklareli İli Merkez İlçesi Karadere Köyü 101 Ada 556 parsel 10.048,14m2 3193,42m2 irtifak hakkı Günay Çapan 2023/197 Kırklareli İli Merkez İlçesi Armağan Köyü 102 Ada 377 parsel 12.493,73m2 198,27m2 irtifak hakkı Talip Cengiz 2023/198 Kırklareli İli Merkez İlçesi Armağan Köyü 113 Ada 12 parsel 822,82m2 37,52m2 irtifak hakkı Cüneyd Okkan 2023/199 Kırklareli İli Merkez İlçesi Çukurpınar Köyü

110 Ada 133 parsel 7.304,94m2 406,93m2 irtifak hakkı Erdinç Süner

Zehra Göyıldar

Nesrin Ediz 2023/200 Kırklareli İli Merkez İlçesi Çukurpınar Köyü 109 Ada 55 parsel 8.448,22m2 1349,88m2 irtifak hakkı Ali Karabudak