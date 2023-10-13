T.C. KIRKLARELİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI)

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Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememizebedel tespiti ve tescili davası açılmakla; -Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)'ne yöneltileceği,
-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;
- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Esas Noİl/İlçeKöy/Ada/ParselTaşınmazın Toplam
Yüzölçümü		Kamulaştırılması istenen alanıMalikler
2023/196Kırklareli İli Merkez İlçesiKaradere Köyü 101 Ada 556 parsel10.048,14m23193,42m2 irtifak hakkıGünay Çapan
2023/197Kırklareli İli Merkez İlçesiArmağan Köyü 102 Ada 377 parsel12.493,73m2198,27m2 irtifak hakkıTalip Cengiz
2023/198Kırklareli İli Merkez İlçesiArmağan Köyü 113 Ada 12 parsel822,82m237,52m2 irtifak hakkıCüneyd Okkan
2023/199Kırklareli İli Merkez İlçesiÇukurpınar Köyü
110 Ada 133 parsel		7.304,94m2406,93m2 irtifak hakkıErdinç Süner
Zehra Göyıldar
Nesrin Ediz
2023/200Kırklareli İli Merkez İlçesiÇukurpınar Köyü 109 Ada 55 parsel8.448,22m21349,88m2 irtifak hakkıAli Karabudak
#ilangovtr BASIN NO: ILN01908113