T.C. Kırklareli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden
Yayın Tarihi:
T.C. KIRKLARELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2024/520 Esas
HÜSEYİN KÖYBAŞI ile Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ŞÜKRAN KÖYBAŞI gaipliği hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Hasan kızı ŞÜKRAN KÖYBAŞI isimli şahsın Türk Medeni Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.17/10/2024AİP TC KİMLİK NO : 313*****554
ADI SOYADI : ŞÜKRAN KÖYBAŞI
BABA ADI : HASAN
DOĞUM TARİHİ : 10/06/1947
#ilangovtr BASIN NO: ILN02116381