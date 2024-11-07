T.C. Kırklareli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 07 Kasım 2024 / 00:01

T.C. KIRKLARELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/520 Esas

HÜSEYİN KÖYBAŞI ile Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ŞÜKRAN KÖYBAŞI gaipliği hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Hasan kızı ŞÜKRAN KÖYBAŞI isimli şahsın Türk Medeni Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.17/10/2024AİP TC KİMLİK NO : 313*****554

ADI SOYADI : ŞÜKRAN KÖYBAŞI

BABA ADI : HASAN

DOĞUM TARİHİ : 10/06/1947