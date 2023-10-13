T.C KIRKLARELİ1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi:


KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) tarafından 154 kV YENİ RES TM-Zeliha RES TM ENERJİ İLETİM HATTI kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günleri 23/11/2023 tarihi olduğu ilan olunur. 06/10/2023

Sıra NoEsas noİlİlçeMahalle/KöyAda/Parselİrtifak Hakkı m2Pilon Yeri m2Maliki
1.2023/373KırklareliMerkezKARADERE101/50976,27 m2--CEMAL İNGEÇ
2.2023/375KırklareliMerkezKARADERE101/513792,37 m2--YUSUF BURAK
3.2023/377KırklareliMerkezARMAĞAN102/3732012,86 m2--YENAL AYDIN
42023/379KırklareliMerkezARMAĞAN102/380
102/587		1942,27 m2
1654,61 m2		-
121,00 m2		-KENAN
SAYIN
52023/381KırklareliMerkezÇUKURPINAR113/258399,58 m2-- AYNUR AYAZ
62023/383KırklareliMerkezÇUKURPINAR109/56279,52 m2--Yusuf Yüce
#ilangovtr BASIN NO: ILN01908111