T.C KIRKLARELİ1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 / 00:01



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) tarafından 154 kV YENİ RES TM-Zeliha RES TM ENERJİ İLETİM HATTI kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günleri 23/11/2023 tarihi olduğu ilan olunur. 06/10/2023

Sıra No Esas no İl İlçe Mahalle/Köy Ada/Parsel İrtifak Hakkı m2 Pilon Yeri m2 Maliki 1. 2023/373 Kırklareli Merkez KARADERE 101/509 76,27 m2 - -CEMAL İNGEÇ 2. 2023/375 Kırklareli Merkez KARADERE 101/513 792,37 m2 - -YUSUF BURAK 3. 2023/377 Kırklareli Merkez ARMAĞAN 102/373 2012,86 m2 - -YENAL AYDIN 4 2023/379 Kırklareli Merkez ARMAĞAN 102/380

102/587 1942,27 m2

1654,61 m2 -

121,00 m2 -KENAN

SAYIN 5 2023/381 Kırklareli Merkez ÇUKURPINAR 113/258 399,58 m2 - - AYNUR AYAZ 6 2023/383 Kırklareli Merkez ÇUKURPINAR 109/56 279,52 m2 - -Yusuf Yüce