T.C. KIRKLARELİ1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 05 Ekim 2023 / 00:01

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı BOTAŞ İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalan ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tescit edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma gününün26/10/2023 tarihi olduğu ilan olunur.10/08/2023

Sıra No Esas no İl İlçe Mahalle/Köy Ada/Parsel 30 Yıllık Daimi ve Müstakil Nitelikli Üst Hakkı m2 1 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı

m2 Maliki 1 2023/319 Kırklareli Merkez Erikler Köyü 116/54 308,95 m2 243,15 m2 Emine YAPAR

Serkan YAPAR

Serap SUNCİ