T.C. KOCAELİ 2. İŞ MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2018/236 Esas
DAVACI : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
DAVALI : Gürtaş Taşlama San. ve Tic. A.Ş.
Yeni Gölcük Yolu Üzeri Bağgat Cad. No:1 İzmit / KOCAELİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan rücuen tazminat davasının yapılan yargılamasında;
Dosya kapsamında alınan 27/03/2023 tarihli bilirkişi heyet raporunda davalılardan Gürtaş Taşlama San. ve Tic. A.Ş.'nin olayda %41 oranında kusurlu olduğunun tespit edildiği; Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 26/09/2023
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|BASIN NO: ILN01902521