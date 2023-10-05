T.C. KOCAELİ 2. İŞ MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 05 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2018/236 Esas

DAVACI : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

DAVALI : Gürtaş Taşlama San. ve Tic. A.Ş.

Yeni Gölcük Yolu Üzeri Bağgat Cad. No:1 İzmit / KOCAELİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan rücuen tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Dosya kapsamında alınan 27/03/2023 tarihli bilirkişi heyet raporunda davalılardan Gürtaş Taşlama San. ve Tic. A.Ş.'nin olayda %41 oranında kusurlu olduğunun tespit edildiği; Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 26/09/2023