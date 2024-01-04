T.C.KOCAELİ 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 04 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/48 Esas

DAVALI : GÜLÇİN YILANDİLOĞLU -416*****266 T.C kimlik numaralı

Davacı GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını içerir davetiye çıkarılmış oluptebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilan Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.