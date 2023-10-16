T.C. KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/141 Esas

Davalı : CEM YILDIZ - 47461299888

Davacı Kocaeli Muhakemat Müdürlüğü vekili tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında,

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda geçmişte görev yapması nedeni ile evinin önünde silahlı terör saldırısı sonucu 12/02/2009 tarihinde yaralandığını idia eden Taner Bilici'nin söz konusu yaralanma olayı ile ilgili olarak, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtığı, Taner Bilici tarafından İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 2010/993 Esasına kayden açılan davada 30/01/2015 tarih ve 2015/183 Karar sayılı kararı ile davanın kabulüne karar verildiği, karara karşı temyiz yoluna gidilmesi sonucu, karar düzeltme isteğinin reddine karar verildiği, bozma üzerine yapılan yargılama sonucunda İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 2018/1196 Esas 2018/1441 Karar sayılı 28/09/2018 tarihli kararı ile maddi tazminat yönünden davanın reddine, manevi tazminat yönünden davanın kısmen kabulüne 50.000-TL manevi tazminatın idareye başvuru tarihi olan 25/02/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olmak üzere ödenmesine karar verildiği, temyiz edilmesi üzerine kısmen bozma kararı verildiği ve karar düzeltme yoluna gidildiği, dosyanın derdest olduğu, davalıya, müvekkili idare Adalet Bakanlığı tarafından, 25/06/2021 tarihli ödeme belgesi ile 57.078,65-TL ödeme yapıldığı, davaya konu olay nedeni ile davalı hakkında İstanbul CBS 19/04/2017 tarihli 2017/31008 soruşturma, 2017/11638 Esas ve 2017/1820 sayılı kararı ile iddianame düzenlendiği, suçundan dolayı dava açıldığı ve davanın halen derdest olduğu, açıklanan nedenlere, Taner Bilici'ye ödenen 57.078,65-TL nakdi tazminatın (fazlaya ilişkin hakların saklı kalması kaydıyla) ödeme gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, olayda sorumlu olan davalı Cem Yıldız'dan rücuen tahsiline, vekalet ücreti ile yargılama giderinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği, dava dilekçesi davalıya tebliğ edilememiştir.

Yapılan yurt içi tebligatlardan da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermediğiniz takdirde davayı inkar etmiş sayılacağınız, savunmanızına esas vakıaları ve ilk itirazlarınızı bu süre içinde delilleriyle birlikte sunmanız veya temini için gerekli bilgileri bildirmeniz, yapmadığınızda ancak HMK 140/5 md. uyarınca ön incelemede bu eksiklikleri tamamlayacağınız, aksi halde delillerden vazgeçmiş sayılacağınız, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.