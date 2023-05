T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 02 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/557 Esas

DAVALILAR :YAPITEKS İNŞAAT MÜHENDİSLİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( MERSİS NO : 0937066944200011-VERGİ NO : 9370669442 ) VE DİĞERLERİ

Davacılar Habip Aşı ve Recep Akcan tarafından Yapıteks İnşaat Mühendislik Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ( Mersis No : 0937066944200011-Vergi No : 9370669442 ) Ve Diğerleri adına açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Yapıteks İnşaat Mühendislik Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin ( Mersis No : 0937066944200011-Vergi No : 9370669442 ) dava dilekçesinde belirtilen adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinden ayrıldığını gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle;Davacılar arsa sahipleri Habip Aşı ve Recep Akcan ile davalı yüklenici Yapıteks İnşaat Mühendislik Tekstil Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. Arasında Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Sarımeşe Köyü, G-24-d-01a Pafta, 343 Ada,1 Parsel (yeni 657 ada,1 parsel) nolu taşınmazlarına konut yapılması için Kocaeli 5. Noterliği'nin 23/08/2007 tarih 20272 yevmiye nolu “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri” ve ekleri düzenlendiği, taraflarca imzalandığı, davalı yüklenici Yapıteks İnşaat Mühendislik Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde inşaatın bitirilmesinin ve davacılara bağımsız bölümlerin teslim tarihinin kesin olarak belirlenmiş olmasına rağmen davalı yüklenicinin inşaatı bitirmediği ve bağımsız bölümleri teslim etmediği belirtilerek yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin ve eklerinin geriye etkili feshine, davalı yükleniciden bağımsız bölüm satın alan 3.kişiler adına veya onlardan satın alanlar adına kayıtlı bulunan tapu kayıtlarının iptali ile tapunun davacılar adına tesciline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Duruşma Günü: 23/05/2023 günü saat:10:15 'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı, Ön inceleme tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.