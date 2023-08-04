T.C KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 04 Ağustos 2023 / 00:01

T.C

KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yapı Kontrol Müdürlüğü

İLAN METNİ

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Belediyemizce 15.08.2023 Salı günü saat 15.00’da Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Gölcük Belediye Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı arasında 05.06.2017 tarihinde imzalanan protokolde belirtilen Gölcük Merkez Mahallesi,5 ada,8 parsel; 45.000 m2 lik taşınmaz üzerinde bulunan 12 adet lojmanın yıkılması, bodrum katlar ve temellerin çıkan hafriyat ile doldurulup kalan enkazın döküm sahasına taşınması karşılığı (yıkım ve taşınma işi için ücret talep edilmeden) çıkan muhtelif malzemelerin (kapı, pencere, demir-çelik, elektrik tesisat malzemeleri vb. ) satışına ilişkin iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1-İhale 15.08.2023 Salı günü saat 15.00’da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

2-Muhammen bedel :7.843.239,00 TL-(Yedimilyonsekizyüzkırküçbinikiyüzotuzdokuz) +KDV(%20)’dir.

3-Geçici teminat bedeli : 235.297,17 TL -(İkiyüzotuzbeşbinikiyüzdoksanyediTLonyedikuruş)’dir. TL’dir.

4- Güvence bedeli :1.500.000,00 TL-(Birmilyonbeşyüzbin) ’dir. (İhaleyi alan ödeyecektir)

5-İhaleye katılmak için istenen belgeler

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır:

Kanuni ikametgâhı olması. (Muhtardan ikametgâh belgesi(Gerçek Kişilerde)) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.(Adres beyanı) Ticaret, Sanayi veya Esnaf odası belgesi vermesi.

a-Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi veya Esnaf odasına kayıtlı olduğunu gösterir, belge.

b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Esnaf Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

İmza sirküleri verilmesi.

a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. Şartnamenin 6.maddesinde yazılı miktarda geçici teminat tutarını yatırdığına dair belge. Şartnameyi satın aldığına dair makbuzu vermesi.

I. Yer görme belgesi.

Şartnamenin 7.maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifini vermesi.

Belgelerin asıl veya aslına uygun noter tasdikli olması zorunludur.

6-Şartname Gölcük Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünden 1000-(Bin) TL karşılığında temin edilir.

7-İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.

8-Tekliflerin 15.08.2023 Salı günü Saat 14.30’a kadar Gölcük Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.

Not: İş bu ihaleye ait, 26.07.2023 tarihinde ulusal, yerel ve internet gazetelerinde yayınlanan ilanlar, ihale şartname ve eklerinde değişiklik yapılması zorunluluğu doğduğundan geçersiz sayılmıştır.



Ahmet KARADAĞ

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

