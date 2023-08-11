T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2023 / 00:01

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2023/3219 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3219 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Derince İlçe, SIRRIPAŞA Mahalle/Köy, 1947 Ada, 17 Parsel, Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölümün yer aldığı ana gayrimenkul bodrum katzemin kat 2 normal katçatı kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak inşa edilmiştir. Ana yapıda bir tane giriş olup bina girişi zemin kattan projelendirilmiş olup mahallinde bodrum kat seviyesinden ve kuzeybatı cepheden verilmiştir.Konu taşınmazın dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalı vaziyettedir. Ana gayrimenkulün dış kapısı alüminyum çerçeveli cam kapıdır. Bina doğalgazlı kombi ile ısınmaktadır. Kıymet takdiri istenen 1 nolu bağımsız bölüm, binanın giriş cephesine göre sol cephede ve zemin katta konumludur. Söz konusu bağımsız bölüm mimari projesine göre; antre, salon mutfak, 3 adet oda, 1 adet banyo, 1 adet balkon ve 1 adet wc plan tertibinde net 84,00 m2, brüt 94,90 m2 dir. Bağımsız bölümün giriş kapısı çelik kapı olup iç kapıları takılmamıştır. Tüm pencere doğramaları PVC malzemeden mamul olup çift camlıdır. Salon ve oda zeminleri laminat parke kaplı olup mutfak ve antre zemini seramik kaplıdır. Duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Islak hacimler zeminden tavana kadar seramik kaplıdır. Vitrifiye ve armatürler kısmen takılıdır. Mutfakta mutfak dolaplarının ve mutfak tezgahının montajı yapılmamıştır. Daire doğalgaz kombi sistemi ile ısıtılmaktadır. Keşif tarihi itibari ile söz konusu bağımsız bölümün %95 inşaat seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : İbnisina Mahallesi,Birgül Sokak, Dış Kapı No:15 Kat: Z D:1 Derince / KOCAELİ

Yüzölçümü : 94,90 m2

Arsa Payı : 2/14

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Derince Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı kullanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.203.700,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidatta olduğu gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 14:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kocaeli İl, Derince İlçe, SIRRIPAŞA Mahalle/Köy, 1947 Ada, 17 Parsel, zemin kat 2 Nolu Bağımsız Bölümün yer aldığı ana gayrimenkul bodrum kat +zemin kat + 2 normal kat + çatı kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak inşa edilmiştir. Ana yapıda bir tane giriş olup bina girişi zemin kattan projelendirilmiş olup mahallinde bodrum kat seviyesinden ve kuzeybatı cepheden verilmiştir.Konu taşınmazın dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalı vaziyettedir. Ana gayrimenkulün dış kapısı alüminyum çerçeveli cam kapıdır. Bina doğalgazlı kombi ile ısınmaktadır. Kıymet takdiri istenen 2 no.lu bağımsız bölüm, binanın giriş cephesine göre sağ cephede ve zemin katta konumludur. Söz konusu bağımsız bölüm mimari projesine göre; antre, salon, mutfak, 3 adet oda, 1 adet banyo, 1 adet balkon ve 1 adet wc plan tertibinde net 121,00 m2, brüt 136,70 m2dir. Bağımsız bölümün giriş kapısı çelik kapı olup iç kapıları takılmamıştır. Tüm pencere doğramaları PVC malzemeden mamul olup çift camlıdır. Salon ve oda zeminleri laminat parke kaplı olup mutfak ve antre zemini seramik kaplıdır. Duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Islak hacimler zeminden tavana kadar seramik kaplıdır. Vitrifiye ve armatürler kısmen takılıdır. Mutfakta mutfak dolaplarının ve mutfak tezgahının montajı yapılmamıştır. Daire doğalgaz kombi sistemi ile ısıtılmaktadır. Keşif tarihi itibari ile söz konusu bağımsız bölümün %95 inşaat seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : İbnisina Mahallesi Birgül Sokak Dış Kapı No:15, Kat:Z , D:2 Derince / KOCAELİ

Yüzölçümü : 136,7 m2

Arsa Payı : 2/14

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Derince belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planıda "konut alanı" kullanımında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.595.400,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidatta olduğu gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 15:00

10/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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