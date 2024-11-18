T.C.Kocaeli4. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu'ndan

Yayın Tarihi: 18 Kasım 2024 / 00:01

T.C.KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/53 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, Maşukiye Mahalle, 334 Ada, 11 Parsel, Taşınmaz havuzlu tribleks ev vasfında

Yüzölçümü : 1.145,49 m2Kıymeti : 29.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı paftasında yer alan 334 ada 11 numaralı parselin (5-A/2-3) E: 0,20 Minimum İfraz:1000 m² yapılaşma koşullarına sahip “Konut Alanı" kalmaktadır.

Kaydındaki Şerhler: Tamamında ... Hissesinde kat karşılığıinşaat hakkı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:25

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.