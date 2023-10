T.C.KOCAELİ7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

Esas No: 2023/301-302-303

İLAN

ESAS NO: 2023/301 Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Uzuntarla Mahallesi, 165 ada, 44 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı maliki AHMET ŞEKİP UYSAL, ALİ GÜRAY SAĞOL, FERUZAN SAĞOL, İSMAİL GALİP UYSAL, NEVİN UYSAL, PINAR UYSAL, SEMİH CENGİZ, SEZER HAZAR, TURGAY SAĞOL, ZEYNEP KÜÇÜKOĞLUolantaşınmaz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 07/09/2021 tarih ve 77699 sayılı yazısı il onaylanan Teiaş Yönetim Kurulunun 25/08/2021 tarih 25-7 sayılı Kamu Yararı Kararına istinadenkamulaştırılmıştır.

ESAS NO: 2023/302 Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Maşikiye Mahallesi, Batak Mevkii, 159 ada, 10 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı maliki MUSTAFA GÜNAYDIN, NADİR GÜNAYDIN, NALAN YILDIRIM, NEZİH GÜNAYDIN, NİHAL GÜNAYDINolantaşınmaz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 07/09/2021 tarih ve 77699 sayılı yazısı il onaylanan Teiaş Yönetim Kurulunun 25/08/2021 tarih 25-7 sayılı Kamu Yararı Kararına istinadenkamulaştırılmıştır.

ESAS NO: 2023/303 Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Maşukiye Mahallesi, Batak mevkii, 159 ada, 9 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı maliki AYŞE ATEŞMEN, FATMA DENİZ TANTA, HACER BALKAYA, HİDAYET AKTÜRKOĞLU, MEHMET TANTA, MUSTAFA GÜNAYDIN, NADİR GÜNAYDIN, NALAN YILDIRIM, NEZİH GÜNAYDIN, NİHAL GÜNAYDIN, OSMAN TANTA, OYA ÇAĞLAR, ÖZCAN PASTACI, RECAİ TANTA, ŞÜKRÜ AVLAR, ÜMMİHAN KIRDAR, ZEKİ TANTAolantaşınmaz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 07/09/2021 tarih ve 77699 sayılı yazısı il onaylanan Teiaş Yönetim Kurulunun 25/08/2021 tarih 25-7 sayılı Kamu Yararı Kararına istinadenkamulaştırılmıştır.

İş bu Tebligat ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare adına tescili yapılacaktır.

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kocaeli E-5 Şubesine yatırılacaktır

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. maddesi uyarınca ilgililere duyurulur.26.09.2023