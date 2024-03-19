T.C. KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 19 Mart 2024 / 00:01

Sayı :2023/1063 EsasKonu : İlan

İLAN

DAVALI : SEYİT MEHMET KALKAN

DURUŞMA GÜNÜ VE SAATİ: 30/05/2024 Günü Saat 09:30

Ortaklığın Giderilmesi Davasının yapılan yargılamasında;

Karlsruhe Başkonsolosluğuna yazılan müzekkerenin adreste bulunmadığınız gerekçesi ile bila ikmal dönmesi sebebiyle adresinize ulaşılamamış olup; duruşma günü bildirir tebligat yapılamamıştır. Bu nedenlerle duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 30/05/2024 günü saat 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ayrıca ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre verilmiş olup, aksi takdirde dilekçe vermekten, delil bildirmekten ve tüm bu belirtilen bilgi ve belgeleri açıklamaktan ve vermekten vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.