T.C. KONYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İ L A N

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 / 00:01



DOSYA NO : 2021/502 Esas KARAR NO : 2023/734

Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/09/2023 tarihli ilamı ile 359/a-2, 359/b, 359/b maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS, 3 YIL 9 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Münir ve Saadet oğlu, 07/01/1968 doğumlu, Konya, Meram, Sahibata mah/köy nüfusuna kayıtlı MUSTAFA FAHRİ ABKA tüm aramalara rağmen bulunamamış, ve kendisine gerekçeli karar ve Katılan Gelir İdaresi Başkanlığının 12/10/2023 tarihli istinaf dilekçesi emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.