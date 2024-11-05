T.C. Konya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 05 Kasım 2024 / 00:01

T.C. KONYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/401 Esas

DAVALI: SÜLEYMAN MÜJDECİ, İbrahim ve Zehra'dan olma,07/05/1958 doğumlu, 542*******140 T.C. Kimlik numaralı

DURUŞMA TARİHİ: 11/02/2025 gün 09:00 'da

Davacı NAZİF TÜRKOĞLU tarafından aleyhinize mahkememizde açılan Konya ili Meram İlçesi, Dere Mahallesi,16238 Ada, 7 parsel sayılı taşınmazlar için Ortaklığın Giderilmesi davası açılmıştır.

Mahkememizce adresinize bilirkişi raporu ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, adres bilgisinin yetersiz olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. UYAP üzerinden yapılan sorgulamada da mernis adresi görünmediğinden bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizde görülmekte olan davada bilirkişi raporuna tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü bildirir davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.