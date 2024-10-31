T.C. Konya 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden
T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2023/1175 Esas
DAVALILAR: AYŞE YAPICI - 50425089036
EMİNE GÜNGÖR - 50767077616
MURAT ÖZTÜRKMEN - 50422089190
ZEYNEP ÖZTÜRKMEN - 50401089838
Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 15/01/2025 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02110889