T.C. Konya 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 31 Ekim 2024 / 00:01

T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/1175 Esas

DAVALILAR: AYŞE YAPICI - 50425089036

EMİNE GÜNGÖR - 50767077616

MURAT ÖZTÜRKMEN - 50422089190

ZEYNEP ÖZTÜRKMEN - 50401089838

Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 15/01/2025 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.