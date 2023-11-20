T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 / 00:01



Sayı: 2022/247 Esas

İLAN

Davacı, tarafından Mahkememize açılan ve görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Konya ili, Karatay ilçesi Katrancı mah/köy 14900586328 T.C. Nolu, Selahattin ve Perihan'dan olma 26/04/1988 d.lu HATİCE ERGÜN'ün 2003 yılından beri kendisinden hiç bir şekilde haber alınamadığı, aradan geçen zaman zarfında ölü veya diri olduğuna dair hiç bir haber alınamadığı, aramalarında sonuçsuz kaldığı belirtilerek gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla; Yukarıda kimliği yazılı ve 2003 yılından bu yana gaip olduğu bildirilen HATİCE ERGÜN'ün hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların TMK.nun hükümleri gereğince işbu ikinci ilanın yayım tarihinden itibaren ALTI AY (6 AY) içinde Mahkememizin 2022/247 esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.