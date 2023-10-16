T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01

2023/143 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/143 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya ili, Meram ilçesi, Lalebahçe Mahallesi, 22424 ada, 1 parsel sayılı, 1.036,51 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmaz; Lalebahçe caddesine ve Babaköşk sokağa cepheli konumdadır. Taşınmaz arsa vasfmda olup, keşif sırasında arsa üzerinde 1 adet tek katlı ev, 1 adet tek katlı garaj, 2 adet tek katlı depo olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde tek katlı 117,00 m2 alana sahip 2 oda, salon, mutfa, banyo, tuvalet ve antre bölümünden oluşan yapı mevcuttur. Yapı yığma yapı tarzında, dış cephesi kısmen ince sıva üzeri boyalı, kısmen dekoratif taş kaplama sıva olan yapının, çatısı ahşap oturtma üzeri kiremit kaplıdır. İç kapılar ahşap doğrama, pencereler pvc doğramadır. Taşınmaz odalarda yer döşemeleri ahşap parke, duvarlar ve tavanı ince sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta duvarlar ince sıva üzen boya, tavan ince sıva üzen boya olup alt ve üst mutfak dolabı, tezgah arası fayans ve tezgah mermeri mevcuttur. Lavabo ve banyoda zemin yer döşemeleri mermer, duvarlar yarıya kadar menner, üzeri ve tavam ince sıva üzeri boyalıdır. Dairede doğalgaz yakıtlı, bireysel petekli ısıtma kullanılmaktadır. Parsel üzerinde tek katlı zemin kat 25,00 m2 alana sahip depo olarak kullanılan yapı mevcuttur. Yapı yığma yapı tarzında, içi dışı ince sıva olan yapımn, çatısı ahşap oturtma üzeri kiremit kaplıdır. Parsel üzerinde tek katlı zemin kat 25,00 m2 alana sahip garaj olarak kullanılan yapı mevcuttur. Yapı betonarme yapı tarzında, içi dışı ince sıva olan yapının, çatısı betonarme betondur. Giriş kapısı sürgülü demir doğramadır. Parsel üzerinde tek katlı zemin kat 25,00 m2 alana sahip depo olarak kullanılan yapı mevcuttur. Yapı yığma yapı tarzında, dış cephesi bahçe kısmında kiremit üzeri sıvasız yol kısmında kaba sıvalı olan yapının, çatısı ahşap oturtma üzeri çinkodur. Taşınmaz Lalebahçe Caddesine cepheli olup, yakın çevresinde Hatip Caddesine 1.7 km, Dutlu Caddesine 1 km. Yorgancı Caddesine 950m mesafede konumlu olup, Konya Valiliği Hükümet Binasına 9,00 km mesafededir.

Adresi : Karahüyük Mahallesi, Lalebahçe Caddesi, No: 135 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 1.036,51 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Taşınmaz planda ayrık nizam 2 kat mesken sahasına isabet etmektedir. İnşaat parametreleri 1000 m² 1 ev sahasına isabet etmektedir. TAKS: 0.15 KAKS : 0.30 olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 6.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:44

(İİK m.114 ve m.126)

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