T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 / 00:01



2023/17 VESAYET SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Satışa izin kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, SELVER Mahalle/Köy, 26570 Ada, 2 Parsel, taşınmazdaki 545/2400 ORANINDAKİ KISITLI MÜZEYYEN KIRBAŞ HİSSESİ SATILACAK OLUP , taşınmaz üzerinde 100 m2 oturum alanına sahip tek katlı yığma bina bulunmaktadır. yapı 3 oda mutfak antre banyo ve lvb wc hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazdaki zeminler odalar ve antre taban tahtası ile kaplı olap duvarlar sıva üzerine boyalı vasiyettedir. Islak hacimlerde zeman ve duvarlar seramik kaplı vaziyettedir. İç kapılar ahşap ve pencereler PVC doğramadan mahsüldür.

Adresi : Orhangazi Mah İkiçayarası Cad No:61 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 2.041,47 m2

Arsa Payı : 545/2400

İmar Durumu: Konut alanı

Kıymeti : 2.114.103,82 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.