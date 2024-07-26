T.C. Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



2024/19 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, İSMİL Mahalle/Köy, 646 Ada, 5 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : İsmil Mahallesi Kesikler Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 76.271,12 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına İsabet etmektedir.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:46

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, İSMİL Mahalle/Köy, 738 Ada, 8 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : İsmil Mahallesi Karakol Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 44.678,33 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına İsabet etmektedir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:56

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065402