T.C. Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/19 SATIŞ
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, İSMİL Mahalle/Köy, 646 Ada, 5 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : İsmil Mahallesi Kesikler Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 76.271,12 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına İsabet etmektedir.
Kıymeti : 7.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:46
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, İSMİL Mahalle/Köy, 738 Ada, 8 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : İsmil Mahallesi Karakol Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 44.678,33 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına İsabet etmektedir.
Kıymeti : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:56
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02065402