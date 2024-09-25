T.C. Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 / 00:01

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/129 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/129 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAASLAN Mahalle/Köy, 21941 Ada, 1 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Çatalhüyük Mahallesi, Hazine Sok., 32 Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 853 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 Uygulama İmar Planında Kaldığı belirlenmiştir. Parsel imar planında konut alanına isabet etmekte olup ayrık nizam, Taks:0,25 ve E:0,50 ve Hmax: 6.00 m olan yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 4.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 13:53 Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 13:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 13:53 Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 13:53

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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