T.C. Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/129 SATIŞ
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/129 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAASLAN Mahalle/Köy, 21941 Ada, 1 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Çatalhüyük Mahallesi, Hazine Sok., 32 Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 853 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 Uygulama İmar Planında Kaldığı belirlenmiştir. Parsel imar planında konut alanına isabet etmekte olup ayrık nizam, Taks:0,25 ve E:0,50 ve Hmax: 6.00 m olan yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 4.600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 13:53
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 13:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 13:53
Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 13:53
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02092099