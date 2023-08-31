T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2023 / 00:01

2023/112 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/112 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Selver Mahallesi, 26538 ada, 6 parsel sayılı Arsa nitelikli taşınmaz; zeminde ve kadastro paftasında ulus sokağa cephelidir. Üzerinde hissedarlara ait olmadan basit tarzda yapılmış depo ve trafo binası bulunmaktadır. Taşınmaz Şeker Süt Fabrikasının içerindedir. Kısmen fabrika tarafından kullanımdadır. Taşınmazın yakın çevresinde Şeker Süt fabrikası, Meram Küçük Sanayi Sitesi ve Askeri Alanı ile birlikte yerleşim yerleri ve kamusal alanlar bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz Konya Tren Gafım 2.07 km, Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1.16 km, şehir merkezine yaklaşık 4.06 kn uzaklıktadır. Ulaşımı kolaydır, her türlü alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yakın çevresinde benzer özelliklere sahip bahçeli meskenler bulunmaktadır.

Adresi : Ateşbazı Veli Mahallesi Ulus Sokak No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 968,54 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında, SÜT FABRİKASI sahasında kaldığı, Jeolojik Durum: Önemli Alanlar-5.1, Bina Yüksekliği:, Bina Derinliği:, Ön Bahçe Mesafesi:, Yan Bahçe Mesafesi:, Arka Bahçe Mesafesi: Yönetmelik Hükümleri olarak belirtilmiştir. Parsel imar parseli konumundadır.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2023 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2023 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.