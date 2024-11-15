T.C. Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu'ndan

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 / 00:01

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/294 SATIŞ TAŞINMAZIN

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/294 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HOCACİHAN Mahalle/Köy, 16762 Ada, 3 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Akşemsettin Mahallesi, Erbeyli Sokak, No:13 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 630 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : İmar Planında 3 kat Ayrık 'Mesken Sahasına isabet etmektedir. İmar parametreleri; Ayrık 3 kat, TAKS:0.25 ve KAKS: 0.80 olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 5.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 11:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 11:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:45

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.