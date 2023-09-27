T.C. KORKUTELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2023 / 00:01

Sayı: 2023/606-608-610-612 Esas sayılı dosyaları ilan hk.

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KORKUTELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)

Mahkememizin 2023/606 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Beğiş mahallesi 203 ada 522 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalıMüşerref Korkut adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/608 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Beğiş mahallesi 202 ada 249 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Şerife Tezcan adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/610 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Beğiş mahallesi 202 ada 244 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Mehmet Canpeş adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/612 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Beğiş mahallesi 211 ada 38 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Celal Baybostan adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilen esas numaraları, dava konusu taşınmazı ve tarafları yazılı dava dosylarında dava konusu taşınmazlarda davalıların Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, açılan davada davalıların yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare olan KarayollarıGenel Müdürlüğü adına tescil ve lehlerine irtifak hakkının tapuda şerh edileceği ve Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Korkuteli Ziraat Bankası Şubesineyatırılacağı, dava konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davalıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, bu dava hakkında 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince Kamulaştırma yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için mahkememizin 2023/606-608-610-612 Esas sayılı dosyaları için mahkememize dava açıldığı ilan olunur. 18/09/2023