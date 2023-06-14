T.C. KORKUTELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Haziran 2023 / 00:01

T.C. KORKUTELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı2023/334-332-352-354-356-362-318-328-330-384-312-314-316-322-364-336-308-338-310-350-348-320-360-366-358-276-260-244-246-248-250-258-256-264-266-268-270-274-278-280-272-382-386 Esas sayılı dosyalar hk.ilan

İLAN

KORKUTELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)

Mahkememizin 2023/334 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi 190 ada 102 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Üzüme Koçeri adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/332 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi 290 ada 37 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Adem Şahin adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/352 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi 311 ada 17 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Şükrü Açıkyürek adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/354 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi 310 ada 1 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Mehmet Ütgünoğlu adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/356 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi 248 ada 7 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalıŞerife Asar adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/362 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi 249 ada 78 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Cihangir Akkan, Nebahat Özalp adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/318 Esas sayılı dosyasında; Dava konusuAntalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklümahallesi 223 ada 89 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Azize Karazor, Makbule Çiftci, Mehmet Kavlak, Mevlüt Kavlak, Ramazan İnce, Yusuf Kavlak, Zülfikar Kavlak adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/328 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi 288 ada 8 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Şenal Eser adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/330 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi 309 ada 1parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Mehmet Ütgünoğlu kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/384 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 165 ada 2 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Hatice Tutar, Havva Demir, Hüseyin Akman, Nadire Şalgamcılar, Nursel Abay, Yadikar Cöndek adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/312 Esas sayılı dosyasında; Dava konusuAntalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklümahallesi 192 ada 56 parsel taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Halil Büber adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/314 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklümahallesi 223 ada 78 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Azmi Çankaya adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/316 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklümahallesi 195 ada 14 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Bekir Elmas, Fazıl Elmas, Sabiha Özbek, Yaşar Gumcu adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/322 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 216 ada 14 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalıAhmet Çoban, Ahmet Şahin, Ali Şahin, Ayfer Selçuk, Aysel Duman, Ayşe Çoban, Ayten Kılıç, Azime Demircioğlu, Bayram Şahin, Bekir Kılıç, Dudu Karacan, Dur Hasan Çoban, Emine Akman, Fatma Ersoy, Fatmana Çelik, Fayik Çoban, Fetane Boğa, Gürsel Açıkyürek, Hanım Şahin, Hanım Tülü, Hikmet Şahin, Hüseyin Şahin, Iraz Açıkyürek, İmdat Şahin, İsa Şahin, Meryem Açıkyürek, Meryem Karaküçük, Muzaffer Çoban, Nefise Koç, Nurten Kılıç, Osman Açıkyürek, Osman Şahin, Osman Şahin, Osman Şahin, Perihan Çoban, Pınar Şahin, Rabia Şahin, Rahmi Açıkyürek, Ramazan Açıkyürek, Rasim Açıkyürek, Rüya Şahin, Sabahat Akkan, Sadullah Açıkyürek, Salih Açıkyürek, Serdar Şahin, Songül Aras, Sultan Büber, Sultan Demirbaş, Süleyman Şahin, Şenal Şahin, Şeref Şahin, Şerife Ak, Şerife Cinkılıç, Şerife Fenercioğlu, Türkan Yıldırım, Ulkuye Şahin, Uzay Şahin, Ünal Şahin, Yadigar Kılıç, Yılmaz Şahin, Zeynep Aydın, Zeynep Ötgen, Ziver Kılıç, Zühtü Çoban, Zülfiye Akman adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/364 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi 300 ada 54 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Fetane Dolaşık, Hasan Çelik, Orhan Çelik, Seda Kandiloğlu adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/336 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 286 ada 49 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalıŞakir Özcan adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/308 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 290 ada 33 parselsayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Adem Şahin adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/338 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu ntalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi245 ada 18 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Fetane Dolaşık, Hasan Çelik, Orhan Çelik adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/310 Esas sayılı dosyasında; Dava konusuAntalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi 290 ada 23parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Cengiz Karacan adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/350 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi 289 ada 57 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Bahriye Büber adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/348 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi 300 ada 31 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Sultan Güleşir adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/320 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi290 ada 17parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ali Akman, Bayram Akman, Belma Gencer, Gülcan Yıldırım, Hüseyin Akman, İsmail Akman, Keziban Kılınç, Meryem Akman, Ömer Akman adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/360 Esas Sayılı Dosyasında; Dava Konusu Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Küçüklü Mahallesi 165 Ada 18 Parsel Sayılı Taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü Lehine Kamulaştırılması Talep Edilmekle, Davalı Adil Büber, Erdal Büber Adlarına Kayıtlı Bulunan Dava Konusu Taşınmazlarda İrtifak Hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü Lehine Kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/366 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 245 ada 2 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Gülsüm Kabadayı, Gülşen Kabadayı, Güzel Kabadayı adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/358 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 159 ada 2 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Bekir Pınar adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/276 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 286 ada 103 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Hanım Şahin adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/260 Esas sayılı dosyasında; Dava konusuAntalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi 200 ada 2 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ali Akman, Bayram Akman, Belma Gencer, Fatmana Ulu, Gülcan Yıldırım, Hatice Tutar, Havva Demir, Hüseyin Akman, Hüseyin Akman, İsmail Akman, Keziban Kılınç, Meryem Akman, Nadire Şalgamcılar, Nursel Abay, Ömer Akman, Yadikar Cöndek, Zeynep Şahin adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/244 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 195 ada 12 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ali Özmen, Bekir Elmas, Fazıl Elmas, Güven Boz, Sabiha Özbek, Yaşar Gumcu adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/246 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 286 ada 85 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ali Akman, Belma Gencer, Gülcan Yıldırım, Hüseyin Akman, İsmail Akman, Meryem Akman, Zeynep Şahin adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/248 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi293 ada 75 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ali Akman, Belma Gencer, Gülcan Yıldırım, Hüseyin Akman, İsmail Akman, Meryem Akman, Zeynep Şahin adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/250 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 286 ada 7 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Bahri Şahin, Esmer Büber, Hüseyin Şahin, Kazım Şahin, Rüstem Şahin, Sami Şahin, Zehra Palta adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/258 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 212 ada 20 sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Burhan Hoyraz, Durdu Özçelik, Feride Yalman, Fethane Arslan, Halil İyde, Hasan Ali İyde, Mehmet Çelik, Mehmet İyde, Mustafa Hoyraz, Ramazan Hoyraz, Zeynep Çelik adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/256 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 286 ada 19 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ali Akman, Belma Gencer, Faruk Arslan, Fatmana Ulu, Gülcan Yıldırım, Hatice Tutar, Havva Demir, Hüseyin Akman, Hüseyin Akman, İsmail Akman, Keziban Kılınç, Meryem Akman, Nadire Şalgamcılar, Nursel Abay, Ramazan Çakır, Yadikar Cöndek adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/264 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi 285 ada 7 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Adnan Saraç, Esmer Şahin, Hüseyin Şahin, Sultan Saraç adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/266 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 196 ada 12 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Yusuf Akkan adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/268 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 286 ada 53 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Arzı Gök, Mustafa Çelik adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/270 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 249 ada 30 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Osman Pınar, Süleyman Pınar adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/274 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 286 ada 105 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalıBayram Akman adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/278 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 169 ada 2 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalıŞerife Asar adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/280 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 276 ada 17 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Mehmet Avcuoğlu adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/272 Esas sayılı dosyasında; Dava konusuAntalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü mahallesi 212 ada 22 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ahmet Ali Arslan, İlhan Arslan adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/382 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Kayabaş mahallesi 271 ada 76 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Güzelbağlılar Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/386 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü mahallesi 164 ada 1 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Hatice Tutar, Havva Demir, Hüseyin Akman, Nadire Şalgamcılar, Nursel Abay, Yadikar Cöndek adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilen esas numaraları, dava konusu taşınmazı ve taraflarıyazılı dava dosylarında dava konusu taşınmazlarda davalıların KamulaştırmaKanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, açılan davada davalıların yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare olan KarayollarıGenel Müdürlüğü adına tescil ve lehlerine irtifak hakkının tapuda şerh edileceği ve Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Korkuteli Ziraat Bankası Şubesineyatırılacağı, dava konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davalıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, bu dava hakkında 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince Kamulaştırma yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için mahkememizin 2023/334,332,352,354,356,362,318,328, 330, 384, 312, 314, 316, 322, 364, 336, 308, 338, 310, 350, 348, 320, 360, 366, 358,276, 260, 244, 246, 248, 250, 258,256, 264, 266, 268, 270, 274, 278, 280, 272, 382, 386 Esas sayılı dosyaları için mahkememize dava açılmıştır.05/06/2023