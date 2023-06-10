T.C. KORKUTELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Haziran 2023 / 00:01

Sayı : 2014/405 Esas 12/05/2023

Konu : ilan

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KORKUTELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı, FAZİLET YALINLAR ile Davalılar, AYŞE SARPKAYA, AYŞE ZEYBEK, AZİME ERTURUL, BURHANETTİN ZEYBEK, EMİNE GÖKMENLER, ESMA YALINLAR, FATMA ÇAKIŞTIR, HASAN FETULLAH EMMİLER, HURİYE GENCER, İBRAHİM GENCER, İBRAHİM GENCER, KEMAL YAPRAK, KEZİBAN YALINLAR, MEHMET ALİ GENCER, MUSTAFA YALINLAR, MUSTAFA YAPRAK, NURDAN YALPA, RAMAZAN GENCER, RAMAZAN GENCER, RAMAZAN GENCER, SEVİL ZEYBEK, ŞERİFE ZEYBEK, ŞÜKRÜYE KARABOĞA, TAHİR LÜTFULLAH EMMİLER arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davacı vekili tarafından Dava konusu Antalya ili Korkuteli ilçesi Manay Mahallesi 136 ada 19 parsel sayılı taşınmazlarda davacı ve davalıların iştirak halinde malik olduklarını, taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talep edilmiştir.

Davalı Kemal Yaprak'ın duruşmanın atılı bulunduğu, 14/09/2023 günü saat 11:20'de Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya bir vekil tarafınızdan temsil edilmeniz, edilmediğiniz takdirde tahkikat ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği, dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporu duruşma günü ve saati tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.