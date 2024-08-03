T.C. Kovancılar Sulh Hukuk Mahkemesi
Yayın Tarihi:
T.C.
KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı :2017/65
Mirasçı Harun Köse için gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup davalıya duruşmanın bırakıldığı 21/10/2024 günü saat 09:25'de mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur.17/07/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02071133