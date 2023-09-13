T.C. KOZAN AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2023 / 00:01

İLAN

ESAS NO : 2022/652 Esas

DAVALI : ERKAN ÖZDOĞAN - Recep ve Medine oğlu, Feke 07.04.1986 doğumlu, 19945046042 TC Kimlik Numaralı

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ : 03/10/2022

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve Tensip Tutanağıeklidavetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız, mernis adresinizde bulunmadığınızgerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı Zühal Erdoğan tarafından tarafınıza açılmış bulunanEvlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma ve ferilerine ilişkin davaya karşı iki hafta içerisinde beyanlarınızı ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız aksi taktirde HMK'nun 144 ve 147 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatınsona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama içinduruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıcadavetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nun 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği hususun haberdar olduğunuza ve Dava dilekçesi ile TensipTutanağının tarafınıza tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.