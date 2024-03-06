T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Mart 2024 / 00:01

DOSYANO:2023/50 Esas

KARAR NO:2024/8

-İ L A N-

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılıdava dosyasında hırsızlık suçundan sanık Yousef oğlu 03/02/1995 doğumlu, Alı Malekı'a aramalara rağmen adresinin tespiti mümkün olmadığındangerekçeli kararıntebliğ edilememesi nedeniyle, 7201sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi uyarıncahüküm özetiilgilinin bilgisine enemin şekilde ulaşabileceği bir gazetedeİLANENTEBLİĞİNE karar verilmiştir.

KARAR ÖZETİ:

Mahkememizin 25/01/2024 tarih, 2023/50 Esas ve 2024/8 Karar sayılı ilamı ile; sanık Alı Malekı'ya, hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hakkında TCK'nun 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkranın 1. cümlenin uygulanmasına karar verilmiş olup,

Gerekçeli karara ait hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığatebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibarensanık tarafından 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak, tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, mahkememiz nezdinde istinaf yasa başvurusu yolu açık olduğuna, mahkumiyet hükmüne ilişkin karar istinaf edilmemesi halinde bu haliyle kesinleştirileceğine ilişkin işbu hüküm özeti İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 04/03/2024