T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 03 Eylül 2023 / 00:01

Dosya No : .38756934-2023/386-Ceza Dava Dosyası

Sn. Beyzede Elaldi, (İsmail ve Elifoğlu, 05/05/1956-Posof doğumlu)Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı olan dava dosyasına ilişkin iddianamenin kabul edilmesi sonucu, dosyaya, müşteki sıfatı ile kayıt edildiniz.

Sanıklar Hacer Destan ve Metin Cezveci nin, 27/01/2022 tarihinde, kesici özelliği gereği silahtan sayılan keser de kullanmak suretiyle, iştirak halinde, şahsınızı darp ederek yaralamak suçundan,TCK nın 86/2-3-e,53 ve 58 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları amacıyla mahkememize açılan kamu davalarında, mahkememizce, CMK nın 251/1 maddesi uyarınca, basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

CMK nın 251.maddesinin uygulanması kapsamında, bu ihtar, tarafınıza tebliğ edilmektedir.

Sanıklar Hacer Destan ve Metin Cezveci hakkındaki şikayetinizin devam edip etmediğini; davaya katılma talebiniz olup olmadığını, suçtan doğan maddi zararınızın olup olmadığını, maddi zararınız varsa, maddi zararınızın ne kadar olduğunu vesanık tarafından karşılanıp karşılanmadığını belgeleriyle yazılı olarak 15 gün içerisinde sunmanız, ayrıca, toplanmasını istediğiniz delillerinizin bulunup bulunmadığını da mahkememize bu 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirmeniz, tüm bu hususlarla ilgili beyanlarınızı bildirdiğiniz takdirde, yazılı beyanlarınız da dikkate alınarak, bildirmediğiniz takdirde, mevcut dosya kapsamına göre duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği; davaya katılma talebiniz olması şartıyla, ileride sanıklar hakkında verilecek nihai hükme karşı itiraz hakkınızın da olacağı; işbu ihtarat metninin gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı hususları İLANEN TEBLİĞ ve İHTAR OLUNUR.01.09.2023