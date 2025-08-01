T.C. Küçükçekmece 10. Aile Mahkemesinden / Başkanlığından İlan

Yayın Tarihi: 01 Ağustos 2025 / 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ESAS NO : 2025/123

DAVALI ANASTASIIA MAKAROVA

Davacı CENGİZ KIZILCIKLI tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir

Mahkememiz dosyasında davalı ANASTASIIA MAKAROVA'ya ilanın yayınlanmasından itibaren,dava dilekçesi, ön inceleme hazırlık tutanağını incelemeniz için mahkeme kalemine gelmeniz veya mahkememiz dosyasında kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz ve kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davalı ANASTASIIA MAKAROVA'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/06/2025