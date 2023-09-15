T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Eylül 2023 / 00:01

Esas: 2022/189-Ceza Dava Dosyası

Karar No:2022/662

-İ L A N-

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılıdava dosyasındaKullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmaksuçundan Raşit ve Satı oğlu 25/08/1995 doğumlu, Zongudak- Devrek- Seyisoğlu mah. Nufüsuna kayıtlı Oktay Tığcı hakkındaki mahkumiyete ilişkingerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığı, ilgili kolluktan geçerliadresinin tespitinin yapılamadığı bu nedenle, 7201sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi uyarıncahüküm özetininilgilininbilgisine enemin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANENTEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık Oktay Tığcı, Mahkememizin 13/10/2022 tarih 2022/189 esas, 2022/662 kararsayılıkararı ile;

1-Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sonuç olarak, 7 ay 15 gün hapis, cezasıile cezalandırılmasına, TCK.nun 53/1-a-b-c-d-e maddelerindekibazı hakları kullanmaktan yasaklanmasınahükmedildiği,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,son ilan tarihindenitibarensanık tarafından 7 gün içindemahkememizeverilecekbir dilekçe ile veya zabıt katibineyapılacak,tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesinezdinde istinaf yasa başvurusu yoluaçıkolduğuİLAN OLUNUR.12/09/2023