T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2023 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2023/63 Esas

KARAR NO : 2023/237

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/03/2023 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince beraat kararı verilen Amıjan ve Nıkbakht oğlu, 01/01/2003 doğumlu, CEMŞİD İBRAHİM tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.07.2023