T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İ L A N

Yayın Tarihi: 22 Kasım 2023 / 00:01



DOSYA NO : 2023/218 Esas KARAR NO : 2023/503

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/06/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Emine oğlu,Suriye 1964 d.lu, , MUHAMMED ALİ HAYDAR tüm aramalara rağmen bulunamamış.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.11.2023