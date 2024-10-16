T.C. Küçükçekmece 2. Çocuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 / 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Sayı : E.47240167-2024/239-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 19/09/2024 tarih ve 2024/239 Esas, 2024/386 Karar sayılı dosyasında müştekiYASAMAN ETEZADMOZAFAR hakkında ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin 19/09/2024 tarih ve 2024/239 Esas, 2024/386 Kararsayılı dosyasında SSÇ ZİLAN ÖZMUT hakkında 1 yıl 10 ay 6 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,dosyada bulunanAbbas ve Mehnaz kızı, 1979İran doğumlu YASAMAN ETEZADMOZAFAR'ın dosya dave UYAP sisteminde kayıtlı adresinin olmadığı bu nedenle adres araştırmasının da olumsuz sonuçlandığı, adı geçen müştekinin tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve gerekçeli karar tebliği yapılamadığı anlaşıldığından;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve 29. Maddesine göre müşteki YASAMAN ETEZADMOZAFAR'ın bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği tirajı ellibinin altında her hangi bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihindenitibaren kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.