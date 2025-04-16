T.C. Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 / 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/762 Esas

DAVALI : AHMAD SALQINI Ziya Gökalp Mahallesi Alsancak Sokak No:6B İç Kapı No:23Başakşehir / İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı davetiye ile tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; Tarafların boşanmalarına karar verilmesini, müvekkil ve müşterek çocuklar için aylık 15.000 TL nafaka hükmedilmesini, müşterek çocukların velayetinin müvekkile verilmesini, 150.000 TL maddi 150.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesine, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkâr etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR. (HMK 122, 127, 128)

Dava Dilekçesi ve tensip zaptıyerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.