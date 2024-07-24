T.C. Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2023/1315 Esas

DAVALI: BAYRAM DALYAN - 29915519056

Davacı T.C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından, İstanbul ili / Küçükçekmece ilçesi / Halkalı Mh. 129 ada 5 parsel sayılı taşınmaz hakkında mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Adı geçen Davalı BAYRAM DALYAN'ın durusma günü olan 03/10/2024 günü saat: 11:00'de duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, iş bu ilanın kendisine tebliğ tarihinden itibaren cevap dilekçesini ve delillerini bildirmesi, aksi taktirde cevap dilekçesi ve delil bildirmekten imtina etmiş sayılacağını ve davacı tarafın iddiayı genişletme yasağına bağlı kalmaksızın iddiasını genişletebileceği ve 2 haftalık süre içerisinde HMK. 126, 127 ve 317/2 maddesi gereğince avansı yatırması, süresinde cevap dilekçesi verilmez ise HMK 128. Maddesi gereğince davaya konu vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, verilen cevap dilekçesinin HMK 317/2 129 maddede belirtilen hususları taşıması gerektiğinin ihtar olduğu hususları ilanen tebliğ olunur.

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