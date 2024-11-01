T.C. Küçükçekmece 5. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 01 Kasım 2024 / 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/847 Esas

: 1- DOAA BANA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı Tarafından Açılan)) davasının yapılan yargılamasında;

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 01/09/2024 tarihli 2020/6808 Esas- 2020/26 nolu Dava name ile Suriye Arap cumhuriyeti vatandaşı 57691661102 T.C. Kimlik numaralı mohammad BANA'nın Türk vatandaşlığını kazanarak nüfus kayıtlarına tescilinin yapıldığı ilgilinin kendi milli hukuklarına göre geçerli olan iki evliliğinin bulunduğu ilk evliliğinin 16/07/2003 tarihinde Kamar BANA ile ikinci evliliğini de 01/04/2013 tarihinde DOAA BANA ile yaptığını bu nedenle ikinci evliliğinin iptaline karar verilmesini kamu adına talep edildiğinden;

Davalı DOAA BANA'nın belirtilen adreslerinden ve yurt dışı adreslerinden göç idaresinden araştırılmış adresine ulaşılamadığından dava nameye karşı tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz var ise bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ile ileri süreyemeceğiniz ve istediğiniz tüm delil ve asılları ile birlikte dilekçeye eklenerek mahkememize sunulması veya başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın cevap dilekçesinde gösterilerek mahkeme dosyasına sunulması;

Duruşmanın bırakıldığı 08/05/2025 günü saat 09:40' da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HUMK'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile duruşma günü dava name tebliğine, karar verildiğinden İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN SONRA TEBLİGAT YAPILMIŞ SAYILACAĞINDAN BU TARİHTEN İTİBAREN 2 HAFTA İÇERİSİNDE CEVAPLARINIZI VE DELİLLERİNİZİ BİLDİRMENİZ İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.