T.C. Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/932 Esas

KARAR NO : 2024/237

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/03/2024 tarihli ilamı ile müşteki sanık Fatih Akbulut'un müşteki sanık Momen'e karşı Basit Yaralama suçundan 1.120,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, müşteki sanık Momen'in müşteki sanık Fatih'e karşı, sanık Kadir'in müşteki sanık Momen'e karşı ve sanık Wesam'ın müşteki sanık Fatih'e karşı Basit Yaralama suçundan beraatlerine karar verilmiş, Mokhless ve Heyam oğlu, 18/10/1995 ÜRDÜN doğumlu, MOMEN MOKHLESS M AL MEFLEH, Wesam Shahwan ile Imad ve Jamalat kızı, 20/02/1994 FİLİSTİN doğumlu, WESAM SHAHWAN, tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.07.2024

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