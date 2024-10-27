T.C.Küçükçekmece 8. Aile Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 27 Ekim 2024 / 00:01

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/307 Esas

DAVALI : HIBA SHEIKH JEBRINI - 99666124878

Davacı , MOHAMED BARIKHAN ile Davalı , HIBA SHEIKH JEBRINI arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davası nedeniyle;

Davacı, davalı taraftan ayrıldıktan sonra davalının müşterek çocukları davacıya bırakıp gittiğini, bu hususta 2020 yılında noterden muvafakatname ile protokol imzalayarak müşterek çocukları davacıya bıraktığını, o günden sonra davalı tarafın davacı ve müşterek çocuklarla iletişim kurmadığını, müşterek çocukların menfaati gereği velayetlerinin davacıya verilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini beyan etmekle, velayetin düzenlenmesi davası açmıştır.

Mahkememiz dosyasında davalı HIBA SHEIKH JEBRINI ilanın yayınlanmasından itibaren, 24/12/2024 günü saat 10:15'de mahkememiz duruşma salonunda hazır olmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği davalı HIBA SHEIKH JEBRINI'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.