T.C.Küçükçekmece 8. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu'ndan

Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 / 00:01

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/4 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ AVCILAR MAH. 8029 PARSEL SAYILI 3. KAT 8 NOLU MESKEN; ANCAK MAHALLİNDE BİNA YIKILMIŞ OLUP BOŞ ARSADIR. Parsel üzerindeki BİNA YIKILMIŞTIR. Parsel geometrik olarak yaklaşık kareye benzemekte, topografik olarak eğimi yoktur. Parselin yan taraflarında ve arka cephesinde binalar mevcuttur. Konu parselin değeri imar durumuna göre belirlenmiştir. Kıymet takdirine konu taşınmazın çevresinde yapılaşma tamamlanmış olup ağırlıkla konut yoğunlukludur. Demet Sokağı ve sokak kaldırımları kilitli taş ile döşenmiştir. Konu taşınmazın yakınında Mimar Sinan Caddesi ve Orhan Gazi Caddesi bulunmaktadır. Taşınmazın yakınında May Spor Akademisi ve Okul ve çevresindeHaydar Akın Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Mustafa Kemal Paşa Mah. Demet SokakNo:70 Avcılar İstanbul

Yüzölçümü : 251 m2

Arsa Payı : 32/251

İmar Durumu : Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.07.2024 ve E-68097862- 622.03-209952 sayılı yazısına göre; İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 47 Pafta, 8029 Parselsayılı yer için, 09.07.1987 tarihli 87 sayılı yapı ruhsatı düzenlenmiş olup 26.02.2013 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında, ön bahçe: 2.00 m., arka bahçe: 4.00 m., yan bahçe: 3.00 m., İkiz nizam, 4 Kat yapılaşma şartlarında "Konut" alanında kalmaktadır. Denilmektedir.

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Satışa arz, -28.06.2012 tarihli rapora göre; bağımsız bölümün projede belirlenen bağımsız bölüm numarası ile fiili kullanım uyumsuzdur. - 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 14:54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 14:54

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.