T.C. Küçükçekmece 9. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 06 Aralık 2024 / 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/196 Esas

KARAR NO : 2023/1065

Davacı ESER SEMİH ALTAN tarafından OLENA RYZHOVA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;19820309-00729- OLENA RYZHOVA' nın adresi tespit edilemediğinden aşağıdaki hükmün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın kabulü ile davacı ESER SEMİH ALTAN ile Ukrayna uyrukludavalı OLENA RYZHOVA'nın T.M.K. 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocuğu olmadığından velayet konusunda karar verilmesine yer olmadığına,

3-Tarafların yoksulluk nafakası, maddi-manevi tazminat talepleri olmadığından bu hususlar hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

4-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 269,85-TL harçtan peşin alınan 54,40-TL harcın mahsubu ile bakiye 215,45-TL harcın davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

5-Yargılama giderlerinin davalının üzerine bırakılmasına,

6-Davacı tarafından yapılan 54,40-TL peşin harç, 54,40-TL başvuru harç ileUYAP'ta geçen 10.900,25-TL posta gideri olmak üzere toplam 11.008,25-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı verilmesine,

7-Davacı tarafından yatırılan gider avansından kalan miktarın bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,

8-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri ve yatırılan gider avansı bulunmadığından bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına,

Dair, davalının yokluğunda davacının yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememiz aracılığı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.14/12/2023

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/01/2024