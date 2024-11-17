T.C. Küçükçekmece 9. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 17 Kasım 2024 / 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/117 Esas

Davacı , CEMİL YURDAKAN ileDavalı , MENGLIGUL ANNAMA MEDOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Türkmenistan uyruklu MENGLIGUL ANNAMA MEDOVA'nın adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiştir.

25/03/2025 duruşma günü, saat 09:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, aksi halde HMK.'nın 147'nci maddesi gereğince "belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği"davalı MENGLIGUL ANNAMA MEDOVA'ya ihtar ve ilanen tebliğ olunur.