T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Şubat 2024 / 00:01

Sayı : E.60074957-2023/713-Ceza Dava Dosyası 12.02.2024

İLAN

Cemal kızı, 11/01/1991 doğumlu müşteki Ceylan Yüksel hakkında, Mahkememizin 2023/713 esas sayılı dosyasında yapılan yargılamada basit yargılama usulü uygulanacak olup, müştekinin dosya içerisinde bulunan adresinde ve mernis adresinde bulunamadığı gerekçesiyle çıkarılan tebligatların devamlı bila iade edildiği, müşteki tüm aramalara rağmen bulunamadığından ve basit yargılama usulüne ilişkin tebliğ yapılamadığından, aşağıda belirtilen ihtaratın 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve 29. Maddesi uyarınca tirajı elli binin altında herhangi bir yerel gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

İHTARAT

Küçükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/713 esas sayılı dosyasında sanık YAVUZ BALKA hakkında dava açılmıştır. Sanığa atılı suç CMK 251 maddesi kapsamında sayılan suçlardan olması sebebiyle mahkememizce basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilmiş olup duruşma açılmaksızın sanık savunması, beyanlarınız ve toplanan delillere göre CMK 223 maddesi uyarınca karar verilecektir. Bu nedenle, ekteki iddianameye göre sanık hakkındaki suçlamaya ilişkin şikayet ve delillerinizi, şikayetinizin devam edip etmediğini, İddianamede açık kimliğiniz ve adresinizle ilgili eksiklik ve hata var ise bu eksiklik ve hatayı, doğru, eksiksiz iletişim bilgilerinizi, Atılı eylem nedeniyle zararınız oluşmuş ise bu zararın sanık tarafından karşılanıp karşılanmadığı, zarar karşılanmış ise hangi tarihte giderildiği, kısmen zarar karşılanmış ise TCK 168/4 maddesi uyarınca sanık hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak cezadan indirime rızanız olup olmadığını, Bu ihtar ve iddianamenin birlikte tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yargı çevremizde oturuyor iseniz mahkememize aksi halde adresinizin bağlı olduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine sunmanız, Bu 15 günlük sürede yukarıda belirtilen hususlarla ilgili dilekçe sunmadığınız ve beyanda bulunmadığınız takdirde dosya kapsamına, önceki beyan ve toplanan delillere göre karar verileceği, İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.