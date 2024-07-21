T.C. Küçükçekmece İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

2024/3123 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3123 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :BİLİRİKİŞİ RAPORUNA GÖRE AŞAGIDAKİ GİBİDİR;

Mevkii, 269 Ada, 17 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 349,13 m alanlı, kat irtifaklı anataşınmaz zerinde betonarme karkas sistemle, bitişik nizamlı, kaliteli malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olan köşe konumlu binadır. Küçükçekmece İlçe Tapu Müdürlüğünde incelenen binaya ait işlem dosyasında bulunan, 18.07.2014 tarih 2014/16225 sayılı mimari projenin kat ilavesi tadilatı olan 09.05.2016 tarih 2016/12799 sayılı kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre bina; bodrum, zemin, 3 normal, çatı katlıdır. Binanın bodrum katında, depolar ve binaya ait ortak alanlar, zemin katında, 3 adet b. b.

dükkân, 1. Normal katında, | adet b. b. daire, 2-3. Normal katların her birinde, 3'şer adet b. b. daire olmak üzere binada toplamda 10 adet bağımsız bölüm mevcuttur. 3. Normal katındaki daireler, çatı arası piyeslidir. Bina girişi, sokak kotundan 8 basamakla ulaşılan binanın zemin katından verilmiştir.

Bina dış cephesi, mantolama üzeri dış cephe kaplamalıdır. Binada, | adet asansör bulunmaktadır. Bina dış kapısı, çelik profillidir. Bina içinde, bina girişi, kat sahanlıkların zeminleri ile merdivenler, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, alüminyum profillidir. Bina, yapım tarihi itibariyle yaklaşık olarak 10 yaşındadır. 2 no'lu bağımsız bölüm daire, onaylı mimari projesinde, binanın 2. Normal katında, Net:68 m? (Brüt:76 m2) alanda, 2 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc, balkon hacimlerinden ibarettir. Bodrum katında, konu taşınmaza ait depo;2 m? alanlıdır. Kapı no'su;2'dir. Taşınmaz, maliki tarafından daire olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmaz, binanın Hazar Sokağına bakan bina ön cephesinden, kuzeye, binanın arka cephesinden, güneye olmak üzere 2 cephelidir. İsıtma sistemi, doğalgaz kombi sistemlidir. Dış kapısı, çelik, Dencere doğramaları, pvc profillidir.

Adresi : İkitelli Mah K.Halkalı Çift. Mevki 269 Ada 17 Parsel Kat:2 Bb:2 Küçükçekmece İstanbul Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 68 m2

İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısında; Küçükçekmece İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 269 Ada, 17 Parsel sayılı yer, 23.05.2008 - 26.02.201822.03.202120.02.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İkitelli Alt Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı'nda, plan notlarının 2.10 maddesi hükümlerine haiz, E: 2.00, B-3 (Bitişik Nizam 3 kat) yapılaşma şartlarında T*K (Ticaret ve Konut) alanında kalmaktadır. Plan notlarının 1.36 maddesinde "Planda veya plan notlarında 3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum * zemin * 2 normal kat * zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskân edilmemesi kaydı ile zemin * 3 normal kat *labilir " Denilmekte

Kıymeti : 2.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 13:44

16/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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