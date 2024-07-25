T.C. Küçükçekmece İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/29276 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/29276 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, Dereköy Çiftliği Mevkii, 261 Ada, 1 Parsel, D10/5 /-/22 nolu taşınmaz Net:119 m' (Brüt:134 m') alanda, 3 oda, salon, antre, mutfak, 2 koridor, hol, 2 banyo, balkon hacimlerinden ibarettir. Blok binanın giriş cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın arka cephesinden, güneye, bina sol yan cephesinden, doğuya olmak üzere çift cephelidir. Konu taşınmazın ısıtması, doğalgaz kombili sistemdir. Mesken kapısı, çelik, pencere doğramaları, PVC profillidir. D1O Blok binanın bodrum katında, konu taşınmaza ait depo alanı, yaklaşık olarak, Net:4 metrekare alanlıdır. Kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur

Adresi : Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi , Ada Sokak, Funda 07/01. D10 Blok , No:3 D:22Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 119 m2

İmar Durumu : 08.08.2010 t.t.'li "Bahçeşehir 2, Kısım Mahallesi, F21d19cld Pafta, 261 Ada I ve 6 Parsellerinde Adakenatl İstikametinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Tadilatı” kapsamında büyük kısmı Konut Alanı'nda, Blok nizam, E; I , 50 ve geri kalan kısmı İse Yol 'da kalmaktadır, Kamu alanına terk ve İhdas İşlemlerine (Yol, park, vb.) ait sınırlar İnşaat İstikamet rölevesinde belirlenecek olup; uygulama net imar parseli üzerinden yapılacaktır, Denilmektedir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 15:00

22/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065564